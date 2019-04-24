القادسية يعسكر في القاهرة لمدة أسبوع.. والزين يواصل علاجه التأهيلي

يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية معسكرًا مغلقًا في العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع، حيثُ سيبدأ المعسكر من السبت المقبل والموافق 27 من شهر أبريل، وسيخوض مباراة ودية مع أحد الأندية المصرية.

ويسعى المدير الفني الجديد للفريق ناصيف البياوي إلى وضع اللاعبين في حالة تركيز تام، من أجل المرحلة الحاسمة التي يخوضها الفريق في صراع الهروب من الهبوط، في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

وحرصت إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل على توفير أجواء هادئة للاعبين، للوصول إلى الجاهزية الكاملة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤثر على تركيزهم أو يشتتهم.

وفي سياق آخر فقد بدأ لاعب الوسط بالفريق أحمد الزين المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بعد أن احتاج اللاعب 4 أسابيع للشفاء التام، بعد أن أُصيب بتمزق من الدرجة الثانية لمفصل الكاحل بعد إجرائه فحوصات في مدينة أبو ظبي بالإمارات.