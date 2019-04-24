القادسية يطالب بحسم نقاط من الاتفاق.. والسبب!!

طلبت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل من لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بتوقيع عقوبة خصم النقاط دوريًا من نادي الاتفاق، بسبب عدم التزامه بسداد بدل تدريب لاعب الوسط سعد السلولي.

وجاء طلب الفريق القدساوي بعد إلزام لجنة فض المنازعات نادي الاتفاق بدفع مبلغ 690 ألف ريال، إلى القادسية نظير تدريبه السلولي 5 مواسم منذ قيده في صفوفه عام 2012، وكان الاتفاق قد أُمهل 30 يومًا لسداد المبلغ، بداية من 12 يناير الماضي ولكنه لم يسدد أو يستأنف.

واستند القادسـية على المادة 85 من لائحة الانضباط الفقرة 4/2، والتي تنص على أنّه في حالة عدم تنفيذ القرارات خلال المهلة المحددة، فيجب توقيع العقوبات بحسم النقاط أولًا ثم المنع من التسجيل حتى التهبيط إلى درجة أدنى.

ومن جانبه فقد أكّد معاذ العوهلي الأمين العام لنادي الاتفاق أنّ إدارة النادي، لم يصلها شيء من الاتحاد السعودي بخصوص هذا الموضوع.