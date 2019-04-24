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حالة واحدة تقرب كونتي من العودة للكالتشيو

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اقترب الإيطالي أنطونيو كونتي من العودة لمجال التدريب مجددًا من بوابة الكالتشيو، وذلك بعد مرور عام كامل على رحيله من الإنجليزي.

 

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن كونتي سيعود لمزاولة نشاطه مجددًا من بوابة روما.

 

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن روما قدم عرضه الأول لكونتي وبلغ حوالي 9.5 مليون يورو لكل موسم، والذي يعتبر أقل مما كان يتقاضاه مع تشيلسي "11 مليون يورو".

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 إلا أن هذا العرض يعتبر افتتاحي لإثبات جدية روما في جلب كونتي لملعب الأولمبيكو، لخلافة رانييري.

 

وربما تتعطل مفاوضات روما مع كونتي حال فشل فريق العاصمة الإيطالية، في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، وهو الشرط الذي وضعه مدرب يوفنتوس الأسبق ليعود إلى إيطاليا من جديد.

 

ويحتل روما المركز السادس في ترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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