حالة واحدة تقرب كونتي من العودة للكالتشيو

اقترب الإيطالي أنطونيو كونتي من العودة لمجال التدريب مجددًا من بوابة الكالتشيو، وذلك بعد مرور عام كامل على رحيله من تشيلسي الإنجليزي.
ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن كونتي سيعود لمزاولة نشاطه مجددًا من بوابة روما.
الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن روما قدم عرضه الأول لكونتي وبلغ حوالي 9.5 مليون يورو لكل موسم، والذي يعتبر أقل مما كان يتقاضاه مع تشيلسي "11 مليون يورو".
إلا أن هذا العرض يعتبر افتتاحي لإثبات جدية روما في جلب كونتي لملعب الأولمبيكو، لخلافة رانييري.
وربما تتعطل مفاوضات روما مع كونتي حال فشل فريق العاصمة الإيطالية، في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، وهو الشرط الذي وضعه مدرب يوفنتوس الأسبق ليعود إلى إيطاليا من جديد.
ويحتل روما المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.
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