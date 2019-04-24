السومة يرغب في الرحيل عن صفوف الأهلي السعودي

أوضحت مصادر مقربة من الكويتي عبد الله الجاسم، وكيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السعودي، عمر السومة أنّ السوري قد أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكّد الجاسم انّه قد تلقى عرضَين كبيرَين من ناديين أحدهما قطري والآخر إماراتي، من أجل ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، وكلاهما مستعدان لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والذي يتجاوز الخمسة ملايين دولار.

وأشار وكيل السومة أنّ نادي العين الإماراتي هو أكثر الأندية اهتمامًا به، حيثُ أنّ مهاجم الفريق الأول، السويدي ماركوس بيرغ سوف ينتهي عقده بقدوم شهر أغسطس المقبل.

ومن المتوقَع وصول الكويتي عبد الله الجاسم إلى المملكة في الساعات المقبلة، لبحث العروض المُقدّمة إلى السوري، ومحاولة تحديد وجهته المقبلة.

جدير بالذكر أنّ إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي -رئيس النادي آنذاك- قد نجحت في التجديد مع المهاجم المخضرم في شهر أبريل من العام الماضي ولمدة 3 سنوات، بعد أن لمّح رئيس النصر سعود آل سويلم إلى احتمالية قيادة السومة لخط هجوم الفريق العاصمي الموسم المقبل.