ريال مدريد مستعد للتخلي عن لاعبه

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كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد الإسباني مستعد للتفاوض بشأن انتقال لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت جريدة (تيليجراف)، أن أياكس أمستردام يريد الحصول على خدمات مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد، والمعار حاليًا لصفوف فيتيس.
ونوهت الصحيفة أن ريال مدريد يريد بيع مارتن أوديجارد بنحو 20 مليون يورو، لكن مارك أوفر مارس المدير الرياضي لأياكس، يعتبر أن هذه القيمة مبالغ فيها، إلا أن الملكي أبدى مرونة في إمكانية تخفيض المبلغ.
وكان أوديجارد الذي شارك في مباراة فريقه أمام أياكس في الدوري، أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز أياكس، أشاد كثيرًا بالمستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.
وقال أوديجارد "الجميع مبهور بما يقدمونه، خاصة في دوري أبطال أوروبا".
وبسؤاله حول انتقاله المحتمل لأياكس، أوضح "تركيزي منصب على إنهاء الموسم بشكل جيد مع فيتيس. سأعود للريال في الصيف المقبل، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".
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