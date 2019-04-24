رسمياً.. مصر تستعد لأمم إفريقيا بمواجهتي تنزانيا وغينيا

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم على خوض الفريق المصري مباراتين وديتين فقط قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 21 يونيو المقبل في القاهرة.
وتلعب مصر في المجموعة الأولى على استاد القاهرة إلى جوار منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية.
وسيخوض الفريق المصري مواجهة مع تنزانيا يوم 13 يونيو المقبل، ثم يلعب مع غينيا يوم 16 يونيو على استاد برج العرب، وبعدها يبدأ الاستعداد للمباراة الأولى.
وستكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي يوم 21 يونيه على استاد القاهرة الدولي، هي الأولى للفريق المصري على ملعب العاصمة.
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