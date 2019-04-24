شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الطائرة» يعتمد لائحة الإعارة والمواليد وينشئ صندوق مساعدة للاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

شكر رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على رعايته وتشريفه للمباراة الختامية لكأس الاتحاد التي توج بلقبها الهلال إثر فوزه على نظيره الاتحاد 3/2، مشددا على أن حضوره كان له الأثر الطيب في نفوس جميع الرياضيين ليؤكد دعم سموه للرياضة والرياضيين، مثمنا حضور النائب التنفيذي للرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح بن ناصر، الذي يعد الأب الروحي لأسرة الكرة الطائرة في السعودية ، مشيدا بالمستوى الذي ظهر به الفريقان (الهلال والاتحاد) في اللقاء الختامي الذي عكس مدى تطور اللعبة محليا وخارجيا، مبديا سعادته بالحضور الجماهيري الذي أعطى المباراة متعة خاصة.

من جهة أخرى، وافق الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على إنشاء صندوق رياضي لمساعدة اللاعبين، وتم ترشيح عضو مجلس الإدارة المحامي عبدالرحمن اليابس مشرفاً على الصندوق، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الاتحاد برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين وبحضور أعضاء المجلس، إذ أطلع الحضور على آخر الاستعدادات لمشاركة المنتخب السعودي تحت 23 سنة في التصفيات الآسيوية التي ستقام في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات آسيا للشباب التي ستقام في ميانيمار، كما تمت مناقشة اللوائح وتم اعتماد لائحة المواليد وانتقال اللاعبين فوق 28 سنة، واستمرار نظام الإعارة للموسم الرياضي الجديد بعد نجاحها في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن إنشاء الصندوق لمساعدة اللاعبين جاء باقتراح من الدكتور البابطين بعد زيارته لكابتن المنتخب والنادي الأهلي محمد أحمد قاسم، الذي يعاني من مرض ألزمه السرير الأبيض لأكثرمن سنة، ويهدف هذا الصندوق دعم كل من خدم اللعبة.