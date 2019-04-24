شكرا لقرائتكم هل يلحق كريم نيدفيد بآخر 3 مباريات للأهلى بالدورى؟ صدمة لجمهور الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم نجاح الجراحة التى خضع لها كريم نيدفيد، لاعب فريق الأهلى، فى ألمانيا، إلا أن هناك تساؤلات خرجت حول حقيقة المدة المقررة لغياب اللاعب، وموعد عودتها على قائمة الأحمر هذا الموسم.

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وكان كريم نيدفيد خضع لجراحة الغضروف، عد الإصابة التى لحقت به فى مباراة فريقه أمام مصر القاصة بالدورى العام.

وتزايدت التساؤلات حول موعد عودة اللاعب للمباريات، بعدما عدل الجهاز الطبى برنامج التأهيل ومدة غياب اللاعب عن المباريات، حيث أصبحت 3 أشهر كاملة، أى انه لن يتمكن من العودة لقائم ة الأحمر قبل منتصف أغسطس المقبل، وهو ما يهدد لحاق اللاعب بما تبقى للأهلى منمباريات فى الدورى العام المنتظر إطلاق صافرة نهايته أغسطس المقبل.