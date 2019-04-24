شكرا لقرائتكم الاجتماع الأمنى للقاء الزمالك والنجم الساحلي يكشف حجم الحضور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الكثير لقاء الزمالك والنجم الساحلي المقرر اقامته إقامته الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الدور قبل النهائى للكونفيدرالية ، وحول الاستعداد للقاء عقد اجتماعا امنيا وأسفر عن موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع

كان الأمن وافق على إقامة المباراة على ستاد برج العرب بدلا من ستاد السويس، وتم إبلاغ نادى الزمالك بهذا القرار.

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يذكر أن الزمالك خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الدورى العام وفقد صدارة الدورى بعد توقفه عند 60 نقطة، بينما قفز بيراميدز لـ63 نقطة.