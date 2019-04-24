شكرا لقرائتكم تأكيدا لانفراد "الخليج 365".. طارق يحيي مرشح لجهاز جروس والأقرب اعتذاره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية داخل نادي الزمالك تطورات جديدة بشأن جهاز السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق وذلك بترشيح طارق يحيي نجم القلعة البيضاء للتواجد في منصب المدرب العام بجهاز السويسري جروس.

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وعلم الخليج 365 إن الاتجاه الأقرب اعتذار طارق يحيي عن قبول المهمة لرؤيته عدم إفادة تواجده في جهاز جروس لخدمة القلعة البيضاء لرؤيته إن المدرب السويسري لن يستمع لنصائحه لذلك لن يكون هناك حدوث لتواجده بالوقت الحالي.

وكان الخليج 365 قد أنفرد عقب خسارة الزمالك من بيراميدز بالدوري بأن قرار مجلس الزمالك بضرورة استقدام مدرب عام مصري يمتلك الخبرات لمعاونة جروس علي معالجة الأخطاء المختلفة.