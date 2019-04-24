شكرا لقرائتكم نوران جوهر تقصي نور الشربيني وتصعد لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت المصرية نوران جوهر إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد تفوقها على مواطنتها نور الشربيني، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في لقاء الدور ربع النهائي الذي أقيم اليوم على ملعب مارينا أبو تيج بالجونة.

فازت نوران جوهر بالشوط الأول ١١-٩، وانتصرت نور الشربيني في الثاني بنفس النتيجة، وعادت جوهر للفوز بالثالث ١١-٧، وعادلت الشربيني النتيجة في الشوط الرابع وفازت ١١-٨، قبل أن تنجح نوران جوهر في حسم المباراة من الشوط الخامس بعد الفوز به ١٢-١٠.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.

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