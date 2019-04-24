دجلة يستدعى 22 لاعب لمواجهة الاسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل دجلة يستدعى 22 لاعب لمواجهة الاسماعيلياستدعى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الإسماعيلى المقرر اقامتها فى تمام الخامسة مساء غدًا الخميس على ستاد بترو سبورت.
وتقام مباراة وادجة دجلة والاسماعيلى ضمن منافسات الجولة 30 من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز.
وضمت قائمة وادى دجلة 22 لاعبًا هم: "محمد عبد المنصف، خالد وليد، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، أسامة العزب، رمزى خالد، دودو الجباس، يايا سوماهورو، مصطفى طلعت، محمد هلال، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، محمد جمال بيبو، محمد رضا، أحمد بيكهام، إبراهيم عايش، محمود مرعى، أحمد سيد، إبراهيما نداى، وبسام وليد".
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