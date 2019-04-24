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جدة - عمرو شويل دجلة يستدعى 22 لاعب لمواجهة الاسماعيلي

استدعى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الإسماعيلى المقرر اقامتها فى تمام الخامسة مساء غدًا الخميس على ستاد بترو سبورت.

وتقام مباراة وادجة دجلة والاسماعيلى ضمن منافسات الجولة 30 من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز.