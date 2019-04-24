شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى بتدريب استشفائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى بتدريب استشفائى خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريبه اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بالنادي فى ميت عقبة، استعدادا لمباراة النجم الساحلي التونسي. موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلى ويلتقى الزمالك نظيره النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية فى استاد برج العرب يوم الأحد المقبل ويلتقى الزمالك نظيره النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية فى استاد برج العرب يوم الأحد المقبل وخضع اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز الأخيرة والتى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، لتدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى، وحصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق على راحة من التدريب لارتفاع درجة حرارته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى بتدريب استشفائى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.