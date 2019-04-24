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جدة - عمرو شويل مفاجآة.. جروس يغيب عن أول تدريب للزمالك بعد الخسارة من بيراميدز
فى مفاجآة من العيار الثقيل، غاب السويسرى كريستيان جروس المدير الفى للزمالك، عن أو تدريب لفريقه، والذى أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب الهزيمة التى تعرض لها الأبيض من بيراميدز بهدف دون رد أحرزه على جبر، فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى.
نادى الزمالك
وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء استدعى جروس لعقد جلسة معه فى مكتبه، للاستفسار عن أسباب الهزيمة من بيراميدز وفقدان صدارة الدورى، الأمر الذى أدى لغياب الخواجة السويسرى عن أول تدريب لفريقه عقب الهزيمة.
تدريب الزمالك اليوموظهر جروس قبل بداية التدريبات فقط ليتحدث مع اللاعبين حول الأسباب التى أدت للهزيمة، ومطالبتهم بنسيان المباراة، والتركيز فى اللقاء المقبل أمام النجم الساحلى بالكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأحد 28 من الشهر الجارى، ثم كلف بيير اندري المدرب العام بقيادة التدريب، ليتوجه هو إلى مكتب رئيس النادى ويعقد جلسة معه.
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