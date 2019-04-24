تأكيدًا لسوبر كورة : مصر تواجه غينيا وتنزانيا ببرج العرب...

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جدة - عمرو شويل تأكيدًا لـ"الخليج 365": مصر تواجه غينيا وتنزانيا ببرج العرب
توصل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة الى الاتفاق بشكل نهائى لخوض مباراتين وديتين خلال فترة الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها البلاد.وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى التاريخ.
أمم افريقيا
واعتمد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في أمم افريقيا.
تقرير الخليج 365
ايهاب لهيطةأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب باستاد برج العرب.
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