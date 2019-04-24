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جدة - عمرو شويل كريم عبد الجواد يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

تأهل المصري كريم عبد الجواد إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل في منافسات الرجال بالدور ربع النهائي للبطولة، وحسم عبد الجواد الشوط الاول بنتيجة ١١-٩، والشوط الثاني بنتيجة ١٢ - ١٠، والشوط الثالث بنتيجة ١١-٦.



كريم عبد الجواد

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها شركة I-Events والتي يترأسها عمرو منسي مؤسس البطولة، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.