شكرا لقرائتكم "حرام ولازم وننسى" 3 كلمات تلخص جلسة مرتضى منصور مع جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

وأدت جلسة مرتضى منصور مع جروس لغياب الأخير عن قيادة تدريبات فريقه وكلف بيير اندري المدرب العام، بقيادتها بعدما تحدث سريعًا مع اللاعبين وطالبهم بنسيان الخسارة من بيراميدز والتركز فى مواجهة النجم الساحلى المقرر لها يوم الأحد 28 من الشهر الجارى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" تفاصيل الجلسة العاصفة التى عقدها رئيس الزمالك مع الخواجة السويسرى، والتى لخصها فى 3 كلمات "حرام ولازم وننسى" والتى تعنى أن الفريق يضم أفضل اللاعبين و"حرام" الخسارة من بيراميدز بهذه الطريقة وفقدان الصدارة، و"لازم" نحسن الأداء ونعود للصدارة من جديد، كما إنه لابد أن "ننسى الفترة الماضية والتركيز فى الكونفدرالية الأفريقية وتحقيق الفوز على النجم الساحلى ذهابًا وإيابًا.

كما أعاد مرتضى منصور فتح ملف الاستعانة بمدرب مساعد لجروس، من أجل امداده ببعض المعلومات عن الفرق المنافسة وإبداء رأيه فى بعض الأمور الفنية التى قد تخفى عن الخواجة السويسرى نظرًا لضغط المباريات، إلا أن المدير الفنى للزمالك طلب عدم البت بشكل نهائى فى الهذا المقترح سواء بالموافقة أو الرفض.