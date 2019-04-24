شكرا لقرائتكم ولفرهامبتون يخدم تشيلسي ويقسو على أرسنال بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أرسنال ترنحه في بطولة الدوري الانجليزي، بعدما تلقى هزيمته التاسعة في المسابقة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عقب خسارته المستحقة 1 - 3 أمام مضيفه وولفرهامبتون يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 51 نقطة، ليرتقي للمركز السابع، بعدما كان في الترتيب العاشر.

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وظهر أرسنال بشكل باهت للغاية، حيث بدا واضحا ابتعاد لاعبيه عن مستواهم المعتاد، ليواصل الفريق اللندني تصدير الإحباط لجماهيره، التي تحلم بالعودة للعب في دوري الأبطال التي غاب عنها فترة ليست بالقصيرة.

وافتتح روبن نيفيز التسجيل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 28، قبل أن يضيف مات دوهيرتي الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما تكفل ديوغو غوتا بإحراز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس الفارق بتسجيله هدفا لفريق "المدفعجية" في الدقيقة 79.