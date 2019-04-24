سيتي يفوز بدربي مانشستر ويكسب الأفضلية في السباق مع ليفربول

اسماء السيد - انتزع مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من ليفربول، بتفوقه الأربعاء في "دربي" المدينة على غريمه ومضيفه مانشستر يونايتد 2-صفر، في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.

وبهدفي البرتغالي برناردو سيلفا (54) والبديل الألماني لوروا سانيه (66)، رفع سيتي رصيده في الترتيب الى 89 نقطة من 35 مباراة، بفارق نقطة أمام ليفربول (35 مباراة أيضا)، ما يجعل مصير الدوري بين يدي فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مع تبقي ثلاث مراحل فقط على نهاية الموسم.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي:

ملخص مباراة وولفرهامبتون وآرسنال: