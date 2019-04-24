أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية. Advertisements تغييرات جذرية فى تشكيلة الأهلى أمام المصرى يجرى الاورجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى تغييرات جذرية فى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء المصرى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ26 للدورى باستاد المكس .

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