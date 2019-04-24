شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعيد الشبراوى و جوناثان قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى الثنائى محمود الشبراوى والكاميرونى جوناثان خلال التدريبات الاخيرة للفريق الساحلى المتواجد حاليا بمعسكر بمدينة الغردقة . ويستعد فريق الجونة لملاقة نظيرة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها 30 من الشهر الجارى على ملعب المكس بمدينة الاسكندرية . ويحتل فريق الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 35 نقطة .

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