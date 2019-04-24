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فهيم عمر يقترب من تولى منصب مدير الكرة بالترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الحكم الدولى السابق فهيم عمر من العودة لمنصبه من جديد كمديرا للكرة بنادى الترسانة خلال الموسم المقبل بعد حصوله على تأييد كامل من أعضاء مجلس إدارة النادى وإدارته للملف الإدارى لفريق الكرة بنجاح فى الموسم قبل الماضى عندما عمل مع علاء نوح وكان الفريق قريبا من الصعود لدورى الأضواء 

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين هذا الملف عقب الجلسة التى سيعقدها رئيس النادى مع أحمد كشرى المدير الفنى الحالى للفريق والإطلاع على التقرير الفنى للفريق فى الموسم المنقضى .  

 

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