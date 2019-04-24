شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء، 24 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربى فى الدورى ، كهربا يضمن مقعدا فى تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى .

الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربى فى الدورى

أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى، والمحدد لها يوم 1 مايو المقبل.

الزمالك يقطع إعارة فتوح من سموحة نهاية الموسم

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على استعادة الصاعد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق المعار لسموحة، بعدما شهدت الفترة الماضية تألقه مع الفريق السكندرى وانضمامه للمنتخب الأول، حيث يتضمن التقرير المقرر تقديمه نهاية الموسم الجارى من الجهاز الفنى بشأن المعارين أمر إعادته لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق فى الموسم الجديد خاصة أن مدة إعارته تنتهى الموسم المقبل، حيث سيكون إضافة للفريق بجانب عبدالله جمعة، صانع ألعاب الأبيض، الذى تألق فى الجبهة اليسرى تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق.

"الونش" مهدد بالدكة أمام النجم بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز

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أصبح محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك، مهددًا بالخروج من التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، خلال مباراة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين، الأحد المقبل، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.

كهربا يضمن مقعدا فى تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى

ضمن محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك العودة للتشكيل الأساسى للزمالك أمام النجم الساحلى، فى المباراة التى ستجمعهما الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

رصد مجلس الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق، من أجل التأهل لنهائى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الفريق للتتويج بلقبه الأول وذلك لتحفيز اللاعبين على مواصلة المشوار الأفريقى بعد تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى، والتأهل لنصف نهائى البطولة بعد الفوز فى مجموع المباراتين بهدف دون رد، بعدما تعادل سلبيًا فى مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب أدرار بالمغرب، قبل أن يفوز فى موقعة الإياب باستاد الجيش بالسويس بهدف دون رد.

رسميا.. برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى ذهاب قبل نهائى الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل، ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.