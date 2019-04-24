شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بالأرقام.. الأهلى الأقرب لحصد الدورى "رغم المركز الثالث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت بطولة الدورى الممتاز من الحسم، والذى يشهد صراع قوى بين ثلاثي القمة الزمالك وبيراميدز والأهلى على حصد اللقب، خاصة فى ظل تقارب النقاط بينهما.

وفقًا للأرقام وعدد المباريات المتبقية لكل فريق منهما، وعدد النقاط التى يمتلكونها حاليًا يعد الأهلى هو الأقرب لحصد لقب البطولة..

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