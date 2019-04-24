شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تُقصي الشربيني وتتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، وذلك عقب فوزها على نور الشربيني المصنفة الثانية في مباراة الدور ربع النهائي.

وفازت نوران بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-7, 8-11, 12-10.

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث شارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.