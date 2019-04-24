"تجهيزات نفسية" لعلى لطفى قبل حماية عرين الأهلى امام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلى عدة جلسات نفسية مع على لطفى حارس مرمى الفريق المنتظر أن يحرس عرين المارد الاحمر أمام المصرى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26 للدورى باستاد المكس .
ويغيب محمد الشناوى الحارس الأساسى للأهلى عن لقاء المصرى بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الماضى أمام بيراميدز ، بينما يغيب شريف إكرامى الحارس الثانى بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى ألمت به مؤخرا .
وقد طلب مدرب الحراس من على لطفى بضرورة التحلى بالهدوء والتعامل مع المباراة كاى مباراة أخرى وطمأنة خط دفاعه بالخروج والتصدى لكافة الكرات العرضية حتى لا تمثل خطورة عليه أثناء المباراة .
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