شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه المغربى خالد بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم، الأربعاء، نادى الزمالك، بعيد ميلاد مهاجمه المغربى خالد بوطيب، بعد أن تم 32 عامًا، حيث إنه من مواليد 24 إبريل 1987.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة خالد بوطيب، معلقين عليها: "يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا الدولي المغربي خالد بوطيب، كل عام وأنت بخير".

وغاب خالد بوطيب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى فاز بها بيراميدز بهدف دون رد، بسبب تعرضه للإصابة فى مفصل الركبة خلال مشاركته فى لقاء الإسماعيلى.