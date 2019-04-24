- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه المغربى خالد بوطيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم، الأربعاء، نادى الزمالك، بعيد ميلاد مهاجمه المغربى خالد بوطيب، بعد أن تم 32 عامًا، حيث إنه من مواليد 24 إبريل 1987.
ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة خالد بوطيب، معلقين عليها: "يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا الدولي المغربي خالد بوطيب، كل عام وأنت بخير".
وغاب خالد بوطيب عن مواجهة الزمالك وبيراميدز التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى فاز بها بيراميدز بهدف دون رد، بسبب تعرضه للإصابة فى مفصل الركبة خلال مشاركته فى لقاء الإسماعيلى.
بوطيب
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه المغربى خالد بوطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.