شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الزمالك والنجم الساحلى الذى أقيم اليوم بالإسكندرية، عن موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع فى اللقاء المرتقب المقرر إقامته الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الدور قبل النهائى للكونفيدرالية .
كان الأمن وافق على إقامة المباراة على ستاد برج العرب بدلا من ستاد السويس، وتم إبلاغ نادى الزمالك بهذا القرار.
يذكر أن الزمالك خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف فى الدورى العام وفقد صدارة الدورى بعد توقفه عند 60 نقطة، بينما قفز بيراميدز لـ63 نقطة.
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