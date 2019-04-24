شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يُقصي حامل اللقب ويتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف السادس عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة.

وفاز عبد الجواد في مباراة الدور ربع النهائي على مروان الشوربجي المصنف رقم 11 عالميا وحامل لقب بطولة الجونة عن النسخة الماضية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت،43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-0: 11-9, 12-10, 11-6 .

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات بنسخة 2018.