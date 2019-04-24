شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يفاوض نبيل محمود لتدريب الفريق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو منتخب السويس فى مفاوضات جادة مع نبيل محمود المدير الفنى السابق لبلدية المحلة لتولى تدريب عازفى السمسمية فى الموسم الجديد 2019/2020 لتحقيق حلم الصعود لدورى الأضواء .

واتفق الطرفان فى العديد من النقاط أهمها الجهاز المعاون الذى سيكون من اختيار رامبو، ويتبقى الإتفاق على الراتب الشهرى الذى يعتبر العائق الوحيد لاتمام التعاقد حيث يعانى منتخب السويس من أزمة مالية بعد نهاية الموسم.

وقد تحسم الأيام القادمة مصير المدير الفنى الجديد للسوايسة خاصة وأن بعض أعضاء المجلس اقترحوا العديد من الأسماء وحصلوا على موافقة مبدئية فى حالة فشل المفاوضات مع رامبو.