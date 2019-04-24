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22 لاعبًا فى قائمة وادى دجلة لمواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى الخامسة مساء غدًا الخميس على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة وادى دجلة 22 لاعبًا هم..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، أسامة العزب، رمزى خالد، دودو الجباس، يايا سوماهورو، مصطفى طلعت، محمد هلال، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، محمد جمال بيبو، محمد رضا، أحمد بيكهام، إبراهيم عايش، محمود مرعى، أحمد سيد، إبراهيما نداى، وبسام وليد.

 

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