نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد و السيتى يخطو نحو الفوز باللقب

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم 24-4-2019، و هى المباراة المؤجلة من الاسبوع 31 لمباريات الدوري الانجليزي، فريق المان سيتى حاليا فى المركز الثانى لجدول الدورى برصيد 86 نقطة، خلق ليفربول المتصدر برصيد 88 نقطة، فى حال فوز مانشستر سيتى هلى مانشستر يونايتد فانه سيصعد لقمة الجدول و يقترب بنسبة كبيرة من الفوز بالدورى للعام الثانى على التوالى، و يترقب جماهير ليفربول هذه المباراة انتظاراً لأى سقوط للمان سيتى، المباراة ديربى مدينة مانشستر سوف تقام على ملعب أولد ترافورد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 24 ابريل 2019، على ملعب أولد ترافورد، سيبدأ أحداث اللقاء فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سيتم نقلها حصرياُ على قنوات بى ان سبورت الرياضية و تحديداً على قناة beIN SPORTS HD 2 و سيعلى على اللقاء حفيظ دراجى مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 86 نقطة، بينما مانشستر يونايتد فى المركز السادس برصيد 64 نقطة، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جونار سولشاير أمد فى المؤتمر الصحفى أنه سيخوض مباراة دفاعية أمام مانشستر سيتى اليوم، فى حالة فوز مانشستر يونايتد اليوم على مانشستر سيتى سيرتفع رصيده إلى 67 نقطة و يتساوى مع فريق تشيلسي صاحب المركز الرابع..

تشكيل مانشستر سيتى

إيدرسون، ووكر، كومباني، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان

فرناندينيو، دافيد سيلفا، برناردو سيلفا، سترلينج، أجويرو.

تشكيل مانشستر يونايتد

دي خيا، دارميان، سمولينج، لينديلوف، شاو، فريد

بيريرا، يونج، بوجبا، لينجارد، راشفورد.

بعد دقائق قليلة سوف تبدأ أحداث الشوط الاول

الشوط الاول

بدأت أحداث الديربى بين مان سيتى و مانشستر يونايتد

الدقيقة 2 من المباراة مازال هناك حذر من الفريقين

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فى الدقيقة 3 كان هناك عرضية خطيرة من وولكر لاعب السيتى أبعدها دفاع مانشستر يونايتد

الدقيقة 6 الحكم يحتسب خطأ لصالح أندرياس بيريرا لاعب يونايتد نتيجة تدخل من ديفيد سيلفا

الدقيقة الثالثة عشر من الشوط الاول النتيجة هى التعادل السلبى حتى الان

فى الدقيقة 15 تسديدة خطيرة من رحيم ستيرلينج و أمسكها الحارس ببراعة.

تسديدة قوية رائعة من بيرناردو سيلفا لاعب السيتى و لكن يتصدى لها دي خيا ببراعة و مازال التعادل سلبى بعد مرور 20 دقيقة

د 23 تسديدة قوية من راشفورد لاعب مانشستر يونايتد يسددها فوق العرضة مباشرة تخرج ضربة مرمى

بعد مرور 27 دقيقة من احداث الشوط الاول من المباراة النتيجة هى التعادل السلبى

رحيم سترينج و اجيرو و دى سيلف يقودوا هجمات خطيرة لفريق مانشستر سيتى

د 42 التعادل السلبى حتى الان يسيطر على أحداث المباراة

انتهى الشوط الاول 0/0

الشوط الثانى من المباراة

الدقيقة 48 من احداث الشوط الثانى النتيجة هى التعادل السلبى

الدقيقة 53 فى الشوط الثانى استطاع فريق مانشستر سيتى احراز الهدف الاول

انتهى اللقاء بفوز مانشستر سيتى 2/0