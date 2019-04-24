نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم| السيتي يعود إلى المركز الأول من ترتيب الدوري...

انتهت نتيجة مباراة مانشستر سيتي مانشستر يونايتد اليوم، في المباراة المؤجلة’، بفوز السيتي بهدفين دن رد، وسجل أهداف مانشستر سيتي اليوم، أولا اللاعب برنادو سيلفا، في الدقيقة 54 من المباراة، في الدقيقة 66، سجل سانيه ثاني أهداف السيتي اليوم، الذي تمكن من تحقيق فوز مهم، جعله يعود إلى المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الالممتاز.

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نتيجة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم ، في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة مانشستر سيتي اليوم ومانشستر يونايتد، هي مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الواحد والثلاثون من الدوري الإنجليزي، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة دربي مانشستر.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء 24-4-2019،ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

التوقيت البلد 19.00 بتوقيت غرينتش ولندن. 20.00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب 21.00 بتوقيت مصر والسودان 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق 23.00 بتوقيت الإمارات وعمان

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على مباراة دربي مانشستر، بين المان يونايتد والمان سيتي، المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.