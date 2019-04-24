السيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على اليونايتد بهدفين

يطمح عشاق اليونايتد تعويض هزيمة مباراة الذهاب أمام السيتي وحجز مكان في دوري الأبطال عن طريق الفوز على مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد؛ بينما يطمح عشاق السيتي في الفوز على اليونايتد من أجل اقتناص بطولة الدوري مرة أخرى من براثن ليفربول المُتصدر مؤقتاً، ويتمنى ليفربول هزيمة منافسه أمام اليونايتد ليحتفظ بالصدارة.

سولسكاير في مواجهة شرسة مع جوارديولا في مباراة نارية سبقتها تصريحات أضافت إليها مزيداً من الإثارة؛ حيث اتهم سولسكاير لاعبي السيتي بأنهم يتعمدون اللعب غير النظيف في حالة وجود ضغط عليهم من الفريق المنافس وهو ما أثار حفيظة جوارديولا مؤكداً بأنه لم يستخدم هذه الطريقة في أي مباراة له قبل ذلك وأكد أن الهدف من الاتهام هو التأثير على الحكم.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً في مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات على قناة بي إن سبورت 2 بتعليق حفيظ دراجي، ومن الجدير بالذكر أن اليونايتد قد هزم السيتي في 21 مباراة بينما خسر في 16 مباراة وكانت التعادل في 8 مباريات قبل لقاء اليوم.