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جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2019 الان بعد فوز مانشستر سيتي على اليونايتد

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جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2018/2019، سنتابعه معكم من خلال هذا الموضوع، حيث سنقدم لكم كل جديد بخصوص ترتيب الدوري الانجليزي هذا الأسبوع، خصوصا أنه مقدمة جدول ترتيب البريميرليج، تعرف منافسة كبيرة بين العديد من الأندية في الفترة الحالية من الدوري، منها من ينافس على المركز الأول من ترتيب الممتاز، وفي المقابل بعض الأندية الأخرى تبحث على التواجد في المركز المؤهلة، إلى مباريات دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي، أما المركز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2019، تعرف صراع كذلك من اجل تفادي الهبوط.

ترتيب الدوري الانجليزي 2018/2019

حيث المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يعرف صراع كبير، بين كل من نادي ومانشستر سيتي، حيث بعد دخول الدوري في المباريات الأخيرة، انحصر الصراع بين الفرقيين، فيما الصراع متواصل على المركز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بين كل من توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، وفي مؤخرة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، هناك صراع بين العديد من الأندية، من اجل تفادي الهبوط، من بينها كارديف سيتي، وبرايتون، بجانب وساوثهامتون، ونيوكاسل، وبيرنلي، وفي المقابل تما التأكد رسميا هن هبوط فولهام وهيدر سفيلد، إلى قسم الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بشكل محدث، حيث سنقدم لكم مركز ليفربول ومانشستر سيتي، في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو نفس الأمر مع كل الأندية العشرون المتواجدة في جدول ترتيب البريميرليج.

الأن إليكم تحديث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إجراء بعض مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون، من بينها نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد. وفي المقابل تمكن مانشستر سيتي من الفوز أيضا، على كريستال بالاس، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفريق عدد  المباريات  عدد النقاط
مانشستر سيتي خمسة وثلاثون مباراة 89 نقطة
ليفربول خمسة وثلاثون مباراة 88نقطة
توتنهام خمسة وثلاثون مباراة 70 نقطة
خمسة وثلاثون مباراة 67 نقطة
أرسنال خمسة وثلاثون مباراة 66 نقطة
مانشستر يونايتد خمسة وثلاثون مباراة 64 نقطة
ايفرتون خمسة وثلاتون مباراة 49 نقطة
واتفورد خمسة وثلاثون مباراة 49 نقطة
ليستر سيتي خمسة وثلاثون مباراة 48 نقطة
ولفرهامتون خمسة وثلاثون مباراة 48 نقطة
وست هام خمسة وثلاثون مباراة 43 نقطة
كريستال بالاس خمسة وثلاثون مباراة 42 نقطة
نيوكاسل يونايتد خمسة وثلاثون مباراة 41 نقطة
بور ثموت خمسة وثلاثون مباراة 41 نقطة
نيوكاسل يونايتد خمسة وثلاثون مباراة 41نقطة
بورثمونت خمسة وثلاثون مباراة 41 نقطة
بيرنلي خمسة وثلاثون مباراة 39 نقطة
كارديف سيتي خمسة وثلاثون مباراة 31 نقطة
فولهام خمسة وثلاثون مباراة 23 نقطة
هيدرسفيد تاون خمسة وثلاثون مباراة 14 نقطة

 

 

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تجرى هذا الأسبوع،مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من مباريا الدوري الإنجليز الممتاز، وتنطلق يوم السبت، وسيكون الموعد مع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في قمة مباريات هذا الأسبوع من الدوري، وسنقدم لكم تحديث ترتيب الدوري الإنجليزي فتابعونا.

انتهت نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم، بفوز الريدز، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليعود بذلك إلى المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي.

انتهت نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المؤجلة، من مباريات الدوري، بفوز السيتي، وذلك بنتيجة هدفين دن رد، ليعود بذلك إلى المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019/2018.

شاركنا رأيك في التعليقات من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.

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