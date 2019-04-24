نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم واللقب في طريقه مرة أخرى للسيتي

في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة يترقب عشاق الدوري الانجليزي إلى ما ستنتهي به نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تلك المباراة المرتقبة وبشدة فقد تكون المباراة الحاسمة في اهداء لقب البريميرليج لأنصار ليفربول إذا استطاع صاحب الأرض اليونايتد تحقيق نتيجة ايجابية والتعادل على الأقل في تلك المواجهة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ويخشى سولسكاير مدرب المان يونايتد أن يلتحق بآخر 3 مدربين قادوا اليونايتد حيث تلقوا هزيمة من السيتي في أول مباراة ديربي خاضوها، وقد أشعل سولسكاير أجواء الديربي قبل بدايته حيث أدلى بتصريحات لصحيفة ماركا مؤكدا من وجهة نظره أن منافسه لن يترك لاعبيه يقومون بالهجمات المرتدة فسيعرقلوا اللاعبين ويقومون بالأخطاء من أجل افساد هجمات اليونايتد.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وأضاف مدرب الشياطين الحمر أنهم يجب عليهم التصدي للضغط العالي الذي سيمارسه السيتي فهم يلعبون بشكل متمكن عندما يستحوذون على الكرة، وانتقد جوارديولا تصريحات مدرب مان يونايتد عن العنف الذي سيلعب به السيتي مؤكدا أن هدفها ممارسة الضغط على حكم اللقاء وأن اسلوب لعب فريقه ليس كذلك.

نتيجة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وذكرت تقارير صحفية حول شرطا قد وعده الفرنسي بوجبا نجم اليونايتد للاستمرار في الفريق في الموسم المقبل وهو أن يتأهل الشياطين الحمر لدوري الأبطال، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه في الصيف المقبل لاسيما ريال مدريد الذي يسعى بقوة لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة

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تشكيل مانشستر سيتي لمباراة الديربي اليوم: إديرسون موراليس وفي الدفاع كيل والكر، فنسنت كومباني، أيمريك لابورتي، أولكساندر زينشنكو، وفي وسط الملعب فيرناندينو، إلكاي جندوجان، ديفيد سيلفا، بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، سرجيو أجويرو.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، دارميان، يونج، ليندلوف،سمولينج، لوك شاو، أندرياس بيريرا، بول بوجبا، ماركوس راشفورد، خيسي لينجارد، لاعبي الفريقين الآن يقومون بعمليات الاحماء وحماسة شديدة بين الفريقين.

دخول الفريقين لأرض الملعب منذ عدة دقائق وعمليات الاحماء وتوافد كبير من الجماهير على أرض الملعب وبداية دخولهم وتشجيع مستمر وسط أجواء رائعة ومتضاربة والكل في انتظار الانطلاقة