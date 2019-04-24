نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 2-0 اليوم في الدوري الانجليزي لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث تنطلق مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويمكنكم من خلال المباراة التي تعرض عبر قناة BEIN SPORT تحديد هوية متصدر البريميرليغ بعد مرور 35 جولة على بداية البطولة، حيث يسعى السيتي لتكرار الفوز على جاره اليونايتد وإستعادة الصدارة من ليفربول قبل النهاية بثلاث جولات، لذا تبدو مباراة مانشستر سيتي واليونايتد اليوم هي بمثابة مباراة اللقب الدائز الصراع حوله بين السيتي وليفربول هذا الموسم.

في حال نجح السيتي في الفوز اليوم سيعتلي صدارة ترتيب البريميرليغ، ويصبح قاب قوسين أو أدني من تحقيق اللقب، ويترقب مشاهدة مباراة مانشستر سييتي ومانشستر يونايتد من جانب جماهير جماهير ليفربول اليوم، والتي تأمل لأول مرة في فوز عدوها التاريخي مانشستر يونايتد على الجار السيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات.

قبل بداية مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين والتي اقيمت على ملعب الاتحاد بالدور الأول انتهت بفوز فريق مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن خلال مشاهدة ديربي مانشستر اليوم بين ايونايتد والسيتي بتعليق حفيظ دراجي، يمكنكم مشاهدة أفضل نجوم كرة القدم بالعالم، أمثال الفرنسي بول بوجبا، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الأرجينتي سيرجيو أغويرو، كيفين دي بروين، رحيم سترلينج وغيرهم.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي