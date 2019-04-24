نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 2-0 وتصدر البريمرليج

سنتعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، تترقب جماهير ليفربول في كل مكان نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي ستقام اليوم على ملعب أولد ترافورد، حيث تدخل كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مباراة اليوم ضد الجار مانشستر يونايتد بهدف الفوز لإنتزاع الصدارة من ليفربول قبل أربع جولات من نهاية الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

حيث يحاول المدير الفني النرويجي سولسكاير للشياطين الحمر تعويض الخسارة الثقيلة الجولة الماضية أمام إيفرتون برباعية نظيفة من خلال إرضاء جماهير النادي الغاضبة بالفوز على الجار مانشستر سيتي وتعطيل مسيرته نحو تحقيق اللقب، ولن تكون مهمة اليونايتد سهلة أمام السيتي في مباراة اليوم، حيث يدخل السيتزين الديربي ولا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة التي تعزز فرصه في الحفاظ على اللقب.

يبدأ توقيت ديربي مانشستر بين الجاران اليونايتد والسيتي في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت الرياض، ويدخل الفريقان مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي بطموحات مختلفة، حيث يسعى السيتي جاهداً لتحقيق الفوز لتعزيز فرص التتوريج بلقب الدوري على حساب ليفربول، في حين يسعى اليونايتد لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وفي حال التعثر أمام السيتي اليوم سيبتعد كثيراً عن منافسة أندية توتنهام وأرسنال وتشيلسي على المركزين الثالث والرابع بجدول الترتيب، ومن هنا تأتي أهمية مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد اليوم الأربعاء في قمة البريميرليغ.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي