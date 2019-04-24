نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في البريميرليج

يلتقي المان سيتي مع المان يونايتد في المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 من البريميرليج على ملعب أولد ترافورد في مباراة تشهد ترقب كبير من عشاق الريدز والسيتي واليونايتد، حيث يترقب عشاق الريدز فوز اليونايتد في اللقاء لإبعاد السيتي عن الصدارة بينما يبحث اليونايتد عن النصر ليحجز مكان في دوري الأبطال وبالطبع يبحث السيتي عن الصدارة.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

في حفل كروي كبير وهام ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت جرينتش على قناة beIN SPORTS HD 2 في الشرق الأوسط بتعليق المعلق الكبير حفيظ دراجي.

مباراة مان سيتي ومان يونايتد

وقد صرح سولسكاير المدير الفني للمان يونايتد أن مباراة اليوم صعبة جداً وعليهم أن يُدافعوا جيداً متى استحوذ السيتي على الكرة فهو فريق قوي، كما أضاف أن اليونايتد سيواجه خشونة إذا استحوذ على الكرة من لاعبي السيتي وهو ما أزعج جوارديولا مؤكداً أن مثل هذه التصريحات هدفها التأثير على حكم المباراة مشدداً على أنه لم يلعب بهذه الطريقة قبل ذلك.