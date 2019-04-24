نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في البريميرليج

يلتقي المان سيتي مع المان يونايتد في المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 من البريميرليج على ملعب أولد ترافورد في مباراة تشهد ترقب كبير من عشاق الريدز والسيتي واليونايتد، حيث يترقب عشاق الريدز فوز اليونايتد في اللقاء لإبعاد السيتي عن الصدارة بينما يبحث اليونايتد عن النصر ليحجز مكان في دوري الأبطال وبالطبع يبحث السيتي عن الصدارة.
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
في حفل كروي كبير وهام ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت جرينتش على قناة beIN SPORTS HD 2 في الشرق الأوسط بتعليق المعلق الكبير حفيظ دراجي.
مباراة مان سيتي ومان يونايتد
وقد صرح سولسكاير المدير الفني للمان يونايتد أن مباراة اليوم صعبة جداً وعليهم أن يُدافعوا جيداً متى استحوذ السيتي على الكرة فهو فريق قوي، كما أضاف أن اليونايتد سيواجه خشونة إذا استحوذ على الكرة من لاعبي السيتي وهو ما أزعج جوارديولا مؤكداً أن مثل هذه التصريحات هدفها التأثير على حكم المباراة مشدداً على أنه لم يلعب بهذه الطريقة قبل ذلك.
- الدقيقة 4: هجمة من جانب ستيرلينج ولكن الدفاع ينجح في استخلاص الكرة من بين أقدامه ويخرج الكرة إلى بر الأمان
- الدقيقة 17: السيتي يضغط بقوة على دفاعات اليونايتد وتصويبة تصطدم بالعارضة وترتد إلى وسط الملعب
- الدقيقة 29: عرضية من رحيم ولكن بدون متابعة وتمر بسلام من أمام المرمى والحارس يتألق في النصف ساعة الأولى من المباراة.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين
- الدقيقة 46: أول هجمة للسيتي في الشوط الثاني منظمة والدفاع يتدخل بقوة ويمنع العرضية الخطيرة
- الدقيقة 54: برناردو سيلفا يمنح السيتي هدف التقدم من تصويبة مباشرة على المرمى من داخل منطقة ال18 واليونايتد يتراجع
- الدقيقة 67: الهدف الثاني للسيتي من تصويبة بقدم ساني تصطدم بقدم الحارس وتدخل في المرمى والنتيجة الآن 2-0.
- نهاية المباراة بفوز السيتي بهدفين نظيفين.