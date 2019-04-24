الآن: نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم في الديربي وساني يضرب آمال الريدز

نقدم لكم نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، من الممكن أن تكون مباراة الدوري الانجليزي والتي ترسم ملامح الفائز بلقب هذا العام هى مباراة الليلة بين أبناء مدينة مانشستر حين يستضيف اليونايتد على ملعبه الأولد ترافورد فريق السيتي الطامح في الاحتفاظ بلقبه حيث أي نتيجة تنتهى بها مواجهة الليلة غير فور السيتي يمنح اليونايتد فرصة تاريخية لعدوه اللدود ليفربول نحو الاحتفاظ باللقب.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وتنطلق تلك المباراة الهامة للغاية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة على قناة beIN sport 2 بتعليق حفيظ دراجي، وهى مباراة مؤجلة من الجولة 31 ويتحدث الكثيرون حول أن المباراة ستكون لصالح السيتي لأن أبناء المدينة لن يسمحوا بخروج اللقب للمدينة المجاورة وأن يكون من نصيب الريدز.

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وكان مان يونايتد تعرض لهزيمة مفاجئة وكبيرة في الجولة السابقة حين هُزم أمام ايفرتون برباعية وهو ما تحدث عنه مدرب السيتي جوارديولا مؤكدا أن اليونايتد سيظهر بصورة مغايرة على ملعبه وأفضل حيث يسعى بلا شك لاحتلال المراكز المتقدمة ليتمكن من المشاركة الأوروبية الموسم المقبل وتحدث أن لاعبي فريقه تعودوا على أجواء الأولد ترافورد.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم

وينتظر الكثير من جماهير اليونايتد توهج نجم الفريق بول بوجبا خلال مباراة اليوم وفرض كلمته واستغلال أرقامه الجيدة جدا على ملعب الأولد ترافورد منذ رحيل المدرب السابق موينهو حيث سجل اللاعب 8 أهداف في 8 مباريات خاضها الفريق على أرضه في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

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ويرى ميدو لاعب منتخب مصر السابق أن مان يونايتد ينبغي عليه أن يزيد تدعيم صفوفه في الفترة القادمة من الموسم المقبل ولا يفرط في نجومه حتى لا يدخل في موسم آخر من المعاناة، وأكد أن بامكانه الحاق الهزيمة بالسيتي اليوم.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة الليلة شهد تغييرات عديدة حيث جاء في حراسة المرمى ديفيد دي خيا وفي الدفاع دارميان، آشلي يونج، فيكتور ليندلوف، كريس سمولينج، لوك شاو وفي الوسط فريد، أندرياس بيريرا، بول بوجبا وفي الأمام ماركوس راشفورد، خيسي لينجارد

وقبل المباراة تحدث أبوتريكة عن مدرب اليونايتد سولسكاير أنه كان قبل تعيينه بصورة دائمة بدون ضغوط فأدى الفريق بشكل جيد وكان حماسيا، ولكن بعد تعيينه بعقد انتقلت للمدرب الضغوط التي كانت على اللاعبين فأثرت على قرارته