كريم نيدفيد يخضع لجراحة ناجحة في ألمانيا.. تعرف على مدة غيابه

خضع كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، لجراحة ناجحة في غضروف الركبة في ألمانيا، أمس الثلاثاء، تحت إشراف جهاز طبي متخصص في جراحات الركبة بألمانيا. وكان نيدفيد، تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة، التي أقيمت على استاد بتروسبورت يوم 10 أبريل الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ28 ببطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. ووفقًا للجراحة فإنه من المنتظر عودة اللاعب للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد 3 أشهر وفقًا للبرنامج التأهيلي، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مُكثف، قبل العودة للملعب مرة أخرى.

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