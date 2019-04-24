شاهد..بايرن ميونيخ يعزز النتيجة بالهدف الثاني أمام فيردر بريمن

عزز بايرن ميونيخ النتيجة أمام فيردر بريمن، بالهدف الثاني، في مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا. الثاني، في مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا. سجل توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 63. شاهد الهدف..

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