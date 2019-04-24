شاهد.. برناردو سيلفا يتقدم بالهدف الاولي للسيتي أمام مانشستر يونايتد

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب اولدترافورد ضمن منافسات الجولة 31 للدورة الانجليزي الممتاز . الجولة 31 للدورة الانجليزي الممتاز . وسجل برناردو سيلفا هدف تقدم السيتيزن من تسديدة متقنة علي يمين الحارس ديخيا في الدقيقة 54 من عمر اللقاء . ويسعي السيتي لتحقيق الفوز باللقاء وتحقيق الثلاث نقاط لاستعادة صدارة المسابقة من منافسه ليفربول . Advertisements شاهد الهدف ..

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