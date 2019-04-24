مدرب الأهلي السابق يتوج بالدوري العماني

قاد المدرب المصري محمد عبدالعظيم لتتويج نادي ظفار العماني ببطولة الدوري المحلي لهذا الموسم، بعد الفوز على النهضة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ21 من الدوري العماني، وقبل إنتهاءه

بـ7 جولات.

وتعد هذه البطولة الثانية لظفار هذا الموسم بعدما توج الفريق العماني بكأس الاتحاد العماني تحت قيادة "عبد العظيم" مدرب العام

السابق للأهلي الذي كان مساعدًا للهولندي مارتن يول.

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وحصد نادي الظفار لقب الدوري العماني للمرة الـ11 في تاريخه.

ويتصدر نادي الظفار ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه النصر، بفارق 19 نقطة، والذي يملك الأخير 36 نقطة.