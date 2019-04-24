حسن مصطفى وهشام حطب يحضران ندوة بجامعة القاهرة عن المنظمات الرياضية الدولية

حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ندوة بجامعة القاهرة تحت عنوان المنظمات الرياضية الدولية.

شهدت الندوة تناول وشرح لطبيعة وعمل ودور المنظمات الرياضية الدولية والتي تحدث فيها الدكتور حسن مصطفى والمهندس هشام حطب وألقى مقرر الندوة الدكتور سمير أبوالمجد محاضرة عن علاقة الطب النفسي بالرياضة خاصة أنه كان لاعب كرة يد سابق، وحضور المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد الذي اعرب عن سعادته بالندوة وأهميتها.

أكد المهندس هشام حطب، أن الندوات التثقيفية في الجامعات حول

قال الدكتور حسن مصطفى، اهتمام الجامعات بتوعية الطلاب بأهمية ودور المنظمات الرياضية الدولية خطوة مهمة للتثقيف وتمهيد لبناء كوادر رياضية تعلم دور المنظمات الرياضية الدولية وهذا دورنا لبناء جيل جديد وكوادر لمصر في كل المجالات الدولية. بالرياضة خاصة أنه كان لاعب كرة يد سابق، وحضور المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد الذي اعرب عن سعادته بالندوة وأهميتها.أكد المهندس هشام حطب، أن الندوات التثقيفية في الجامعات حول الرياضة مهمة ونحرص على المشاركة فيها للتوعية بأهمية الرياضة ودورها فيالحياة وأن الجامعات والمدارس مرتبطان بالرياضة ولهما دور كبير وأن الطب النفسي جزء مهم في الرياضة ومرتبط بها ودخول العلم في هذا الجزء مهم لتجهيز الرياضيين والتقدم نحو البطولات التي نأمل في حصدها.قال الدكتور حسن مصطفى، اهتمام الجامعات بتوعية الطلاب بأهمية ودور المنظمات الرياضية الدولية خطوة مهمة للتثقيف وتمهيد لبناء كوادر رياضية تعلم دور المنظمات الرياضية الدولية وهذا دورنا لبناء جيل جديد وكوادر لمصر في كل المجالات الدولية.

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