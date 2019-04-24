حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ندوة بجامعة القاهرة تحت عنوان المنظمات الرياضية الدولية.
شهدت الندوة تناول وشرح لطبيعة وعمل ودور المنظمات الرياضية الدولية والتي تحدث فيها الدكتور حسن مصطفى والمهندس هشام حطب وألقى مقرر الندوة الدكتور سمير أبوالمجد محاضرة عن علاقة الطب النفسي
أكد المهندس هشام حطب، أن الندوات التثقيفية في الجامعات حول الرياضة مهمة ونحرص على المشاركة فيها للتوعية بأهمية الرياضة ودورها في
قال الدكتور حسن مصطفى، اهتمام الجامعات بتوعية الطلاب بأهمية ودور المنظمات الرياضية الدولية خطوة مهمة للتثقيف وتمهيد لبناء كوادر رياضية تعلم دور المنظمات الرياضية الدولية وهذا دورنا لبناء جيل جديد وكوادر لمصر في كل المجالات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مصطفى وهشام حطب يحضران ندوة بجامعة القاهرة عن المنظمات الرياضية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.