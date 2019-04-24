التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي في المباراة التي يستضيفها ملعب اولدترافورد ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز .

شهد الشوط الاول سيطرة واضحة لمانشستر سيتي علي وسط

الملعب ونجح لاعبوه في الاستحواذ علي الكرة معظم فترات الشوط في مواجهة تنظيم دفاعي محكم من اليوناتيد .

حاول لاعبو مانشستر يونايتد مباغتة السيتي من خلال

الهجمات المرتدة، وكاد ماركوس راشفورد ان ينجح في خطف هدف التقدم في مناسبتين الا ان تألق الحارس ايدرسون ولابورتي قلب الدفاع حال دون ذلك.

وشهدت الدقائق الاخيرة من عمر الشوط هجوما كاسحا من مانشستر سيتي الذي أهدر فرصتين محققتين عن طريق برناردو سيلفا ورحيم ستيرلنج.