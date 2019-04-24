شاهد.. وولفرهامبتون يصعق آرسنال بثلاثية في الشوط الأول

أنهى فريق وولفرهامبتون الشوط الأول من مباراته أمام آرسنال متقدما بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، علن ملعب مولينو، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح اللاعب روبين نيفيز الأهداف في الدقيقة 28، قبل أن يعزز اللاعب مات دوهيرتي تقدم وولفرهامبتون، بهدف
وحاول آرسنال تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، ولكن صلابة دفاع وولفرهامبتون حالت دون ذلك، وقبل نهاية الشوط الأول، في الوقت الثاني من الوقت بدل من الضائع أضاف دييجو جوتا الهدف الثالث لأصحاب الأرض.
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