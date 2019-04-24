جروس يحصل على تقرير مفصل عن النجم الساحلي

قام أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ، بإعداد تقرير مفصل عن فريق النجم الساحلي التونسي الذي سيواجه الفريق الأحد القادم بذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ومن ثم قدمه للمدير الفني كريستيان جروس الفريق الأحد القادم بذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ومن ثم قدمه للمدير الفني كريستيان جروساليوم. جاء ذلك بناءا علي تكليف من جروس، حيث قام أمير بمتابعة لقاء النجم بالأمس أمام الهلال السوداني والذي أقيم علي ملعب الجيش بالسويس، في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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