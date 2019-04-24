شاهد.. بايرن ميونخ ينهي الشوط الأول متقدمًا على فيردر بريمن

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن بتقدم الفريق البافاري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس ألمانيا. تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس ألمانيا. سجل روبيرتو ليفاندوسكي الهدف الأول للبافاري، في الدقيقة 36. الجدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيلاقي المتأهل من مباراة هامبورج ولايزبيج في المباراة النهائية والتي يستضيفها ستاد برلين الشهر المقبل.

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