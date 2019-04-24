شاهد.. أتلتيكو مدريد يقتنص فوز صعب من فالنسيا.. ويحرم برشلونة من حسم الليجا

تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز صعب على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاربعاء، على ملعب وانداميتروبوليتانو، في الأسبوع الـ 34 من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بضغط من أتلتيكو مدريد الذي يبحث عن هدف مبكر، ولاحت له عدة فرص للتسجيل.

وفي الدقيقة التاسعة من كرة عرضية من خوان فران، لتصل إلى ألفارو موراتا ليضعها بقدمه مباشرة في المرمى، معلنا عن أول أهداف المباراة.

واستمر أتلتيكو مدريد في لضغط حتى تمكن كوكي متابعة تسديدة مرتدة من حارس فالنسيا ليودعها في المرمى، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

وتراجع اتلتيكو مدريد نسبيًا بعد

ذلك، ليستحوذ فالنسيا على الكرة، وسط تراجع الروخيبلانكوس والإعتماد على الهجمات المرتدة.

ورغم استحواذ فالنسيا، إلا ان لاعبي الفريق لم يتمكنوا من الوصول إلى مرمى أتلتيكو بشكل مؤثر أو خلق فرص للتهديف.

وفي الدقيقة 36 تمكن فالنسيا من إدراك هدف التعادل، بعد تمريرة من سانتياجو مينا داخل منطقة الجزاء،لتصل إلى كيفين جاميرو، الذي يهيء الكرة، ثم يضعها بهدوء في المرمى.

وحاول أتلتيكو مدريد إستعادة المقدمة مرة اخرى، ولكن لم يستطيع اللاعبين تهديد مرمى فالنسيا، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول.

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ومع بداية الشوط الثاني بدأ اتلتيكو مدريد بضغط قوي بحثًا عن هدف التقدم، حتى تمكن جريزمان من إحراز الهدف الثاني بعد كرة جماعية ارسلها ليمار عرضية إلى النجم الفرنسي الذي أودعها برأسية في المرمى في الدقيقة 49.

وتمكن فالنسيا من التعادل مرة ثانية في الدقيقة 77، من ركلة جدزاء سددها بنجاح اللاعب دانيال باريخو.

وعاد أتلتيكو مدريد للبحث عن هدف التقدم مرة أخرى، وتسلم أنخل كوريا كرة خارج منطقة الجزاء، ليسددها بشكل رائع، لتسكن المرمى معلنة عن هدف الفوز في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد اتلتيكو مدريد إلى 71 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر المسابقة، ليحرم الروخيبلانكوس الفريق الكتالوني من حسم لقب الدوري، ليتأجل حتى الجولة المقبلة.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 52 في المركز السادس من ترتيب أندية الدوري الإسباني.

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